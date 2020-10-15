Убитый и расчлененный на заводе мужчина приехал в Петербург за новой жизнью

Санкт-Петербург, 15 октября. Родственники зверски убитого и расчлененного на заводе в Петербурге 37-летнего Максима находятся на Урале, в Северную столицу он приехал один, чтобы начать новую жизнь и заработать денег, сообщил ФАН источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в Петербурге у Максима была только возлюбленная 39-летняя Наталья, с ней он периодически ссорился и расходился. По словам самой Натальи, незадолго до смерти мужчина часто признавался ей в любви и говорил, что хочет начать с ней строить серьезные отношения.

«В день своего убийства Максим хотел подработать и ушел со своим убийцей на халтуру, на тот самый завод, возле которого обнаружены сегодня 4 пакета», — добавил собеседник ФАН.

Наталья ранее уже дала свидетельские показания следователям, в которых рассказала о своем последнем разговоре с любимым по телефону, а также о своем звонке подозреваемому в убийстве.

В ближайшее время 61-летняя мать погибшего (либо ее родная сестра, то есть тетя Максима) будет признана потерпевшей по уголовному делу, возбужденному по статье «Убийство».

Родственники и возлюбленная Максима тщательно скрывают от его матери детали трагедии. Пожилая женщина не знает о том, что тело ее сына расчленили и выбросили в Неву.

Выловленные сегодня пакеты с останками будут направлены на судебно-медицинское исследование. Оно продлится около месяца.