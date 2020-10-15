Эксперты рассказали, почему после нанесения татуировки нельзя быть донором

Санкт-Петербург, 15 октября. Соучредитель «Фонда Доноров» Марина Францева и представитель Центра крови Ленобласти Любовь Губайдуллина рассказали, почему после нанесения татуировки нельзя сразу стать донором. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Эксперты отметили, что донором может стать практически каждый здоровый, достигший 18-летнего возраста житель Петербурга. Потенциальный донор не должен иметь каких-либо хронических заболеваний и на регулярной основе принимать лекарственные препараты. Особенно важен вес добровольца, он должен быть больше 55 килограммов.

«Кроме того, стоит учитывать категорию временных противопоказаний к донорству. К ним относятся татуировки, пирсинг, перманентный макияж. Кровь можно сдавать только спустя год после процедур», — отметила Любовь Губайдуллина.

Перед сдачей крови донор должен придерживаться правильного питания, в день процедуры необходимо плотно позавтракать и хорошо себя чувствовать. Эксперты советуют на время исключить жирную, жареную и острую пищу, а также фастфуд. Перед сдачей крови стоит на двое суток отказаться от алкоголя, за два часа до процедуры не курить.

По данным специалистов, в Санкт-Петербурге доноров стало больше. Раньше на тысячу населения было всего восемь добровольцев, на сегодняшний день это число увеличилось в два раза.

«Данный показатель является средним, его достаточно для обеспечения системы здравоохранения, но в Петербурге важно развивать регулярность донорства», — отметила Марина Францева.

Ранее Петербургская станция переливания крови возобновила формирование базы доноров антикоронавирусной плазмы. Медики напомнили, что донорами могут стать пациенты, переболевшие опасным заболеванием.