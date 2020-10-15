В мешках, выловленных из Невы, могут быть руки, ноги и голова мужчины

Санкт-Петербург, 15 октября. В четырех черных плотных полиэтиленовых мешках, поднятых сегодня со дна Невы, предположительно, могут находиться руки, ноги и голова убитого в начале сентября петербуржца Максима П., сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

«Пакеты не вскрывались водолазами, на место обнаружения мешков были вызваны сотрудники Следственного комитета, которые забрали их с собой», — уточнил собеседник агентства.

Напомним, 22 сентября в реке Екатерингофка на Лифляндской улице была обнаружена тазобедренная часть туловища трупа, а 29 сентября на улице Береговая у яхт-клуба всплыла грудная часть. Максиму было 37 лет. В убийстве мужчины подозревается его коллега Евгений А. 13 октября он признал свою вину и рассказал, как расчленял труп.