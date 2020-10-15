Беглов и глава Росстата обсудили быструю цифровизацию Петербурга

Санкт-Петербург, 15 октября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Росстата Алексей Абрамов обсудили быструю цифровизацию Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На рабочей встрече в рамках Международного технологического форума «Российская неделя стандартизации», приуроченного к 95-летию Росстандарта и Всемирному дню стандартов Александр Беглов совместно с главой Росстата Алексеем Абрамовым обсудили проблемы развития инфраструктуры контроля качества Петербурга. Также были подняты вопросы промышленной политики и безопасности товаров.

«Работа в данной сфере двигается по шести направлениям, создаются модели фиксации результатов тестирования и испытаний, совершенствуется удаленный дистанционный контроль, создаются цифровые библиотеки. Цифровые сервисы разрабатываются «под клиента», — рассказал Алексей Абрамов.

Градоначальник отметил, что для полной цифровизации необходимо внести некоторые коррективы нынешнего законодательства. По словам главы Росстата, эта работа уже ведется, внесены изменения в закон «Об обеспечении единства измерений», еще один проект «О стандартизации в Российской Федерации» находится на рассмотрении в Государственной думе.