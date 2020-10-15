Пакеты с частями тела выловили из Невы в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 октября. Пакеты с предположительно частями тела человека выловили из Невы в районе проспекта Обуховской обороны, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

«Для поиска оставшихся частей тела привлекли водолазов», — уточнил собеседник агентства.

Вероятнее всего, останки принадлежат убитому и расчлененному Максиму П., чьи части тела были найдены 21 сентября в реке Екатерингофке и 29 сентября у «Лахта Центра».

Напомним, найденные ранее останки были отправлены на экспертизу, которая установила, что они принадлежат местному жителю, пропавшему без вести 5 сентября. В дальнейшем полиция выяснила, что его убил коллега, Евгений А., а после распилил тело своей жертвы пилой и побросал пакеты в Неву.

Злоумышленник был задержан и признался, что совершил убийство. По его словам, чтобы расчленить тело, он использовал ножовку, нож и другие подручные инструменты. 13 октября гражданская жена убитого в эксклюзивном интервью ФАН раскрыла детали его исчезновения.