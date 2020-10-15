Бесплатный тест на COVID-19 делают в Петербурге пациентам с признаками ОРВИ

Санкт-Петербург, 15 октября. Сделать бесплатный тест на коронавирус могут все петербуржцы, но только по предписанию врача. Жители не могут пройти обследование бесплатно только потому, что им так хочется. Обследование «по желанию» не является страховым случаем. Об этом «Невским новостям» сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

В комитете отметили, что подозрение на коронавирус должно иметь под собой почву в виде симптомов или очевидных признаков. В таком случае тест на COVID-19 назначается врачом и делается по полису ОМС.

«А как можно просто так подозревать у себя вирус? Это должны быть либо признаки ОРВИ, либо контакт с заболевшим. У этих категорий мазки бесплатно берут», — пояснила пресс-секретарь комитета Ольга Рябинина.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Северной столице на коронавирус обследовали 35 207 человек. Под наблюдением медиков остаются 2475 петербуржцев.