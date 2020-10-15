Коронавирус за сутки выявили у 638 жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 15 октября. Коронавирус за прошедшие сутки выявили у 638 жителей Петербурга. С начала пандемии в городе выявлены 49 926 случаев инфицирования. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с опасной инфекцией.

Северная столица по-прежнему остается на второй строчке по суточному приросту случаев коронавируса. За последние сутки из медучреждений после выздоровления выписаны 319 человек.

Всего за минувшие 24 часа в РФ выявлено 13 754 случая коронавируса в 85 регионах страны. Отмечается, что 24,9% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировано 286 летальных случаев, 8392 человека успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из больниц.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области за состоянием амбулаторных больных врачи следят по телефону. Подобный формат работы был внедрен в регионе с 12 октября из-за увеличения числа пациентов с респираторными заболеваниями и дефицита кадров, передает «РИА 56».

