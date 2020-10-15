Петербуржцев предупредили о дожде и ветре в четверг

Санкт-Петербург, 15 октября. Петербуржцев ожидают легкий дождь и ветер в четверг. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Температура воздуха в конце недели в Северной столице будет чуть выше климатической нормы. В Петербурге ожидается небольшая облачность с прояснениями.

«Сегодня, 15 октября, погодные условия в городе будут сформированы под влиянием северной, далее северо-западной части циклона, центр которого выйдет в районы Вологодской области», — отметил метеоролог.

В Санкт-Петербурге пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха поднимется до отметки +7…+9 градусов. Порывы северного ветра достигнут 4–9 м/с. Слабо будет опускаться атмосферное давление, оно составит 760 миллиметров ртутного столба.

Также метеорологи отметили, что Петербург ждет поздняя и малоснежная зима. Ранее эксперты заявили, что зима 2020 года стала самой теплой за все время существования города.