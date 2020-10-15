Ученица Кадетского корпуса обратилась за помощью после связи с ровесником

Санкт-Петербург, 15 октября. Учащаяся кадетского корпуса обратилась за помощью в центр репродуктивного здоровья, расположенном в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

«Днем 14 октября из Городского консультативно-диагностического центра для детей поступила телефонограмма о том, что к ним за помощью обратилась 15-летняя учащаяся Кадетского корпуса следственного комитета РФ», — рассказали правоохранители.

Выяснилось, что девушка ведет раннюю половую жизнь. С ее слов, партнером стал ровесник, имя которого она называть отказалась.