Беглов пообещал максимально сохранить плановую медпомощь в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 октября. Власти в период пандемии коронавируса постараются максимально сохранить объемы плановой медицинской помощи в Петербурге. Об этом говорится в размещенном на сайте городской администрации заявлении губернатора Северной столицы Александра Беглова.

По словам градоначальника, несмотря на ежедневный прирост случаев коронавируса, город справляется с ситуацией, потому что за месяцы пандемии приобрел большой опыт в борьбе с опасным заболеванием.

«На вчерашний день в Петербурге развернуто 5815 коек для лечения COVID-19, из них свободны 1223», — рассказал Беглов.

Губернатор отметил, что сохранение плановой помощи в городе является одной из важнейших задач для властей в настоящее время. Он также добавил, что перепрофилировать онкодиспансер и онкоцентр в Песочном под людей с COVID-19 пока не будут.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 602 новых случая коронавирусной инфекции, 300 пациентов выздоровели, жертвами инфекции стали 30 горожан, передает «Царьград».