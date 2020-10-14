Названа неожиданная причина закрытия лаборатории «Хеликс»

Санкт-Петербург, 14 октября. Петроградский районный суд принял решение привлечь филиал ООО «НПФ «Хеликс» к административной ответственности за несоблюдение санитарных норм. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Так, в одной из лабораторий «Хеликса» специалисты при осмотре обнаружили помещение, которое не было указано в лицензии. В нем находились гинекологическое кресло и бытовой холодильник, заполненный пробирками с кровью, а также едой.

Кроме того, внутри холодильника лежали два контейнера для медицинских отходов с перчатками и марлей. А на процедурном столе специалисты заметили еще несколько пробирок с кровью и емкости для обеззараживания инструментов.

Филиал закрыли на три месяца. Адвокат «Хеликса» не нашел правонарушений в действиях организации, поскольку, по его словам, кабинет для работы не использовался.