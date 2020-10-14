Историк Соколов пожаловался блогеру «Гоблину» на травлю

Санкт-Петербург, 14 октября. Переводчик и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков заявил о жалобе историка Олега Соколова на травлю, сообщает РИА Новости.

Напомним, Соколов обвиняется в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Убийство произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 8 ноября минувшего года. По версии следствия, он застрелил Ещенко из ружья, расчленил тело и решил избавиться от тела на набережной Мойки.

Пучков, выступая в суде, заявил об организованной в отношении Соколова травле. Также, по его мнению, ранее на лекции историка приходили подсадные люди, которые мазали двери и писали СМС об изменах Ещенко.

«Все это я знаю от Соколова, — сказал Пучков. — Олег и Анастасия смотрели друг на друга с обожанием, все выглядело благообразно. Он сказал, кто организовал эту травлю. Но пальцем я показывать не могу».

До этого момента в суде сам Соколов заявил, что до убийства девушки его довел Понасенков, обвинявший историка в плагиате. Последний обвинения в организации травли отрицал.

Недавно Соколов раскрыл неожиданные детали в деле об убийстве Ещенко. Обвиняемый утверждает, что у покойной появился новый ухажер, когда он вместе с детьми ездил в Нормандию. После этой поездки, по его словам, девушка сильно изменилась.