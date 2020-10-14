Санкт-Петербург, 14 октября. Количество фигурантов в деле ОПГ врачей может еще прибавиться в ближайшее время. Лидер группировки, 51-летний Сергей Войтович, обладал настолько большим влиянием и раскрученной сетью, что умудрялся один и тот же препарат прогонять дважды через государственные закупки. Источник ФАН в правоохранительных органах рассказал, что закупленные для Петербурга и Ленобласти лекарства потом продавались в другие регионы через портал государственных закупок.

Войтович организовал сразу несколько видов сбыта препаратов, похищенных медсестрами из медучреждений. Это была просто продажа «из рук в руки», продажа в соседние регионы пересылкой через почту России или транспортные компании. Последние использовались даже для поставки дорогих лекарств на Украину. Но самые крупные партии уходили в другие регионы именно через госзакупки.

«Следователи находили «наши» препараты в госзакупках по всей России», — пояснил источник.

При этом ни на самого Войтовича, ни на его жену, ни на его «подельников» не зарегистрировано фирм, получивших лицензию на оптовую торговлю лекарственными препаратами. Следовательно, Войтович либо продавал юридическим лицам или ИП наворованные препараты, либо использовал их для выхода на объявленный конкурс, и круг фигурантов еще расширится.

Седьмого октября ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье за кражу в особо крупном размере организованной группой лиц. В рамках расследования уголовного дела были проведены обыски в больницах и онкологических центрах Петербурга и Ленобласти. В результате чего были задержаны 16 человек, причастных к крупным хищениям. Большая часть из них — медицинский персонал указанных больниц. Был «накрыт» нелегальный склад дорогостоящих медицинских препаратов, стоимость которого оценивается в 150 миллионов рублей.