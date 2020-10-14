В деле ОПГ врачей появились новые фигуранты

Санкт-Петербург, 14 октября. В деле преступной группировки, состоявшей большей частью из медсестер онкологических центров и клиник Санкт-Петербурга и Ленобласти, появилась сеть аптек «Виктория», через которую, вероятнее всего, шла реализация части препаратов, украденных в медучреждениях. Сейчас ведется проверка, выясняется, каким образом небольшая сеть закупала лекарства, по каким накладным проводила. Все препараты сильнодействующие и стоят на строгом учете, реализуются по рецепту. Аптека не могла их просто взять у частных лиц.

Источник ФАН в правоохранительных органах рассказал, каким образом медсестры похищали препараты из больниц. В самих медучреждениях все эти лекарства, которые потом оказались в продаже, были списаны как использованные.

«Задержанные медработники начали давать показания. Они сообщили, что больным назначалось врачом определенное лечение, выписывался препарат, но его не давали пациенту. Препарат шел в продажу».

ФАН сообщал, что ранее ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти совместно с ФСБ, прокуратурой и Росздравнадзором раскрыли серию крупных хищений дорогостоящих препаратов из онкологических клиник Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В медучреждениях были проведены обыски, а в квартире предполагаемого организатора ОПГ 51-летнего Сергея Войтовича обнаружили целый склад препаратов, предназначенных для лечения онкобольных людей, на сумму свыше 150 миллионов рублей.