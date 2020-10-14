Жене Энди Картрайта предъявили обвинения в убийстве рэпера

Санкт-Петербург, 14 октября. Полиция Северной столицы задержала Марину Кохал, супругу рэпера Энди Картрайта, передает пресс-служба городского СК.

«В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления была задержана супруга мужчины 1984 года рождения», — сообщил источник.

Ей предъявлено обвинение в убийстве супруга и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого полиция задержала мать Марины Кохал. Информацию подтвердила адвокат обвиняемой. Адвокат Ирина Скурту сообщила, что правоохранители обыскивают жилище второго защитника Кохал — Юрия Авдеева. Она сообщила, что в этой квартире какое-то время проживала мать Кохал.