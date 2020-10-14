Полиция задержала мать Марины Кохал по делу об убийстве рэпера Картрайта

Санкт-Петербург, 14 октября. Адвокат подозреваемой в убийстве и расчленении мужа Марины Кохал подтвердила информацию о том, что в доме второго адвоката Кохал проходят обыски. Кроме того, полиция задержала мать подозреваемой. Об этом ФАН сообщил источник в силовых структурах.

Адвокат Ирина Скурту сообщила, что правоохранители обыскивают жилище второго защитника Кохал — Юрия Авдеева. Он сообщила, что в этой квартире какое-то время проживала мать Кохал.

Статус матери обвиняемой на данный момент неизвестен, по словам адвоката Ирины Скурту, после проведения обысков мать Кохал доставили в отделение полиции.

«Едет к ней адвокат. Мы только что узнали, где она находится. Где-то в Красногвардейском районе в отделении в полиции. Почему она находится там, мы не знаем», — заявила Скурту.

Напомним, что следствие подозревает Марину Кохал в убийстве собственного мужа — рэпера Энди Картрайта. Девушка расчленила супруга, после чего постирала его внутренности якобы для того, чтобы сбить трупный запах. Полиции она заявляла, что ее муж скончался от передозировки наркотиками.