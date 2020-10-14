Обыски проходят у адвоката и жены расчлененного рэпера Картрайта

Санкт-Петербург, 14 октября. Правоохранители продолжают расследование резонансного уголовного дела об убийстве и расчленении популярного рэпера Энди Картрайта в Петербурге. В настоящее время проходит ряд обысков, в том числе у адвоката Марины Кохал, которую подозревают в убийстве музыканта. Об этом ФАН сообщил источник в силовых структурах.

Жилище адвоката Кохал, которая является женой убитого рэпера, обыскивают, потому что там какое-то время проживала ее мать.

Напомним, что следствие подозревает в убийстве супругу рэпера Марину Кохал. Девушка расчленила супруга, после чего постирала его внутренности якобы для того, чтобы сбить трупный запах. Полиции она заявляла, что ее муж скончался от передозировки наркотиками, но экспертиза не выявила их следов в организме погибшего.