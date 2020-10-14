Комздрав не исключает повторения майского сценария с COVID-19 в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 октября. Обострение ситуации с коронавирусом по майскому сценарию может произойти в Петербурге, если горожане не будут соблюдать необходимые меры предосторожности. Об этом заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает 78.ru.

По словам Лисовца, на сегодняшний день показатели по заболеваемости коронавирусом находятся практически на том же уровне, который был в Северной столице в минувшем мае в пик пандемии. Специалист уверен, что причиной этому послужило несоблюдение горожанами масочного режима и других предписаний.

«Устрашающая ситуация с тем, как люди соблюдают на улицах масочный режим, не исключает того сценария, который мы пережили в мае, когда все койки были задействованы», — сообщил Лисовец.

При этом он отметил, что главным отличием нынешней ситуации от майских событий является то, что большинство петербуржцев успели приобрести иммунитет к коронавирусной инфекции. Лисовец подчеркнул, что коллективный иммунитет у жителей нашего города еще не выработался, антитела к COVID-19 сейчас имеют не более 30% горожан, передает «Петербургский дневник».