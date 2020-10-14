Медики за сутки выявили более 600 случаев COVID-19 в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 октября. Медики за прошедшие сутки выявили 602 случая коронавируса в Петербурге. Общее число случаев опасного заболевания в городе достигло 49 288. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

При этом отмечается, что за сутки в Северной столице выздоровели еще 300 пациентов. С начала пандемии поправились 32 209 человек. Жертвами инфекции за все время пандемии стали более трех тысяч человек.

Всего за минувшие 24 часа в России выявлен 14 231 случай коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. При этом 25,2% новых заболевших не имели никаких клинических проявления болезни. За сутки жертвами инфекции стали 239 человек, 7290 пациентов успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из больниц.

Ранее глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская заявила, что коронавирус присутствует на перилах выхода на перрон железнодорожного вокзала Владивостока. Накануне специалисты проводили специальный анализ поверхностей, горожан призвали быть осторожными и соблюдать правила безопасности передает deita.ru.