Где и как сделать тест на коронавирус в Петербурге, кому анализ не нужен

Где и как сделать тест на коронавирус — один из самых частых запросов в поисковиках на фоне пандемии COVID-19. ФАН собрал сведения, где в Санкт-Петербурге можно бесплатно сделать анализ на наличие коронавируса, сколько это стоит в платных клиниках, как подготовится к тестированию и как долго ждать ответа. Но первый вопрос — кому нужно сдавать этот анализ, а кому не стоит тратить на это свое время и (как правило) деньги.

Кому стоит сделать тест на коронавирус

Если вы простужены

Тестирование на наличие коронавируса, согласно рекомендациям, стоит сделать при наличии признаков ОРВИ, чтобы можно было отдифференцировать обычную простуду от COVID-19. Этой категории граждан тестирование может быть назначено врачом: при наличии признаков коронавирусной инфекции анализ приедут делать на дому, в том числе используя бесконтактный способ.

Также по правилам полагается сдать тест тем, кто контактировал с заболевшими или с людьми, у которых было выявлено бессимптомное носительство. Отметим, медиков, работающих с больными с COVID-19, тестируют регулярно.

В платной клинике с признаками ОРВИ или, если вы были в контакте с заболевшим COVID-19, вас не примут. Там вас также не примут, или вам ранее уже ставили диагноз коронавирусная инфекция, а у вас на руках нет анализов с отрицательными тестами.

В этих случаях, если ваше состояние позволяет, вам придется сдавать анализ в поликлинике, такие исследования в Петербурге проводят около ста лечебных учреждений. Ориентироваться следует на официальный список лечебных учреждений, представленный на сайте правительства Петербурга. Отметим, для граждан с признаками ОРВИ проход в поликлинику на тестирование должен быть обеспечен через отдельный вход.

Кому еще стоит сделать тест

Тестирование рекомендуется пройти перед выездом за границу, а также при возвращении из-за рубежа. Сейчас такие услуги платно предоставляют многие аэропорты, не исключение и Пулково. А вот если вы собираетесь пересекать границу России не по воздуху, а на наземном транспорте или пешком (например, направляясь по делам в Эстонию), лучше подготовиться заранее и запастись в дорогу тестом.

Рекомендуется также тестироваться на коронавирус, если вы входите в группу риска по возрасту или из-за сопутствующей патологии, либо активно перемещаетесь по городу.

Кому тест не нужен

Что касается последней рекомендации, то тут советуем подумать. Рекомендации рекомендациями, но здравый смысл никто не отменял. Как на условиях анонимности советовали корреспонденту ФАН многие врачи, просто из «любопытства» или, если вы по каким-то показателям даже входите в группу риска, не спешите бежать делать тест.

Во-первых, тест имеет ограниченный срок действия и говорит, что вы не больны или не являетесь носителем инфекции только в данный конкретный момент. Во-вторых, просто так — без особой надобности — навещать поликлинику и даже частную клинику во время пандемии — не лучшая идея: вирус не спрашивает разрешения на вход, а его концентрация в стенах лечебного учреждения может быть значительно выше, чем в среднем по городу.

И, наконец, просто поберегите деньги.

Впрочем, это только наши рекомендации, следовать им, или нет — решать вам.

Какой анализ сдавать?

На фоне пандемии можно сделать два исследования, имеющих отношение к COVID-19. Первое — это анализ на наличие в организме самого коронавируса и второе — анализ на антитела.

Чем отличается тест на COVID-19 от теста на антитела

Тест на COVID-19, как сказано выше, дает информацию, заражены ли вы сами. Тест на антитела может показать, есть ли у вас в крови специфические белки, которые характерны для иммунного ответа организма на коронавирусную инфекцию. Эти белки могут проявиться в организме через некоторое время после того, как человек перенес COVID-19, либо после вакцинирования от коронавирусной инфекции.

Сразу отметим: наличие в организме коронавируса — это плохая для вас новость, а вот обнаружение антител — хорошая. Это знак, что по крайней мере на ближайшее время вы защищены от повторного заражения (а вот насколько долго действует эта защита, пока неизвестно).

Сразу скажем, что в Петербурге анализы на антитела пока делают только в Euromed Clinic, в Лахта-клинике и в лаборатории «Инвитро».

Как подготовиться к тестированию на коронавирус

Поскольку тестирование на COVID-19 представляет собой взятие мазка из ротоглотки, рекомендуется не есть, не пить, не курить, не чистить зубы не менее, чем за три часа до исследования. Некоторые клиники уменьшают это время до одного часа.

Платные тесты на коронавирус в Петербурге

Если у вас нет признаков ОРВИ, вы не являетесь контактным по коронавирусу, либо ранее болели, но полностью излечились, для оперативного тестирования вы можете обратиться в платные клиники, которых в Петербурге несколько.

Сколько стоит тест на коронавирус

В Петербурге эта услуга стоит примерно две-четыре тысячи рублей, если вы не заказываете дополнительные опции, такие как осмотр врача, комплексное исследование крови и так далее. В этом случае стоимость обследования может доходить до десяти тысяч рублей. Цена также зависит от срока, за который вы получите ответ. Естественно, чем срочнее, тем дороже.

Сеть лабораторий «Хеликс»

Эти лаборатории расположены по всему городу, в том числе у станций метро. Удобный сайт позволяет оформить услугу онлайн, а вот дозвониться туда непросто. К сожалению, даты и временные промежутки, которые вам могут быть удобны, не всегда свободны. Но, как рассказали корреспонденту ФАН в одной из лабораторий, можно, выбрав удобное для вас отделение, записаться на любое свободное время, а потом подойти и попросить принять вас вне очереди. Если сроки поджимают, вас, как нам объяснили, обязательно примут. В этом случае, естественно, стоит доплатить за срочность — трехдневные анализы, как предупредили нас в лаборатории, иногда запаздывают, а вот суточные приходят вовремя (с переводом на несколько языков, что нелишне, если тест вам нужен для пересечения границы).

Кроме того, в «Хеликсе» можно сдать анализ на дому бесконтактным способом. Цена та же — около двух тысяч за трехсуточное ожидание, около 3,5 — за экспресс-вариант.

Медицинские услуги «Инвитро»

Это также сеть лабораторий, расположенных во всех районах города. Исследование проводится как в самих лабораториях, так и на дому. По словам собеседников ФАН, которые пользовались услугами этой сети, в среднем ценник примерно на 500 рублей ниже, чем в «Хеликсе».

Лаборатория «Гемотест»

Исследование на коронавирус в Петербурге эта служба проводит по четырем адресам в городе, либо на дому. Стоимость — до двух тысяч рублей (самая низкая в городе). Ответ — в течение трех дней.

Лаборатория Северо-Западного центра доказательной медицины

Эта лаборатория также предоставляет возможность взятия анализов как очно, так и дома, включая выезд врача и клинический анализ крови. Стоимость — до 4,2 тысяч рублей.

Лахта-клиника

Лахта-клиника проводит тестирование на коронавирусную инфекцию и на антитела к ней не только для физических, но и для юридических лиц с выездом на дом, в офис или на предприятие. Анализ можно сдать как в самой клинике, так и вызвав медсестру на дом или в офис. Вариант с выездом медсестры стоит 5–7,6 тысяч рублей (в зависимости от срочности).

Тесты в клинике или бесконтактно из окна машины — 2,5–4,5 тысяч рублей, также в зависимости от срочности.

Euromed Clinic

Как уже было сказано, медицинский центр «Евромед Клиник» проводит как классическое исследование на COVID-19, так и тестирование на антитела. Анализы принимают и в самой клинике, и на дому. Услуга включает в себя выезд врача на дом, поэтому цена возрастает до 7–10,5 тысяч рублей (в зависимости от объема дополнительных исследований).

Можно также сдать тест на коронавирус из окна машины, это будет стоить около трех тысяч рублей.

Лаборатория «Ситилаб»

Лаборатория «Ситилаб» принимает пациентов по нескольким адресам, стоимость исследования — около 2,5 тысяч рублей. Срок выполнения — три-пять рабочих дней.

Клиника «АрсВита»

Клиника тестирует на COVID-19 и на антитела только на дому. Биоматериалы отвозят в лаборатории «Ситилаб» в Москва. Стоимость — около трех тысяч рублей, сроки — до трех суток.