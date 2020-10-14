Мужчина воткнул нож в бедро сожительницы в Ленобласти

Санкт-Петербург, 14 октября. Мужчина воткнул нож своей сожительнице в бедро во время застолья в Ленобласти. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, инцидент произошел 13 октября в одном из домов по улице Советской в поселке Дубровка. Правоохранители установили, что безработный мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом в бедро свою сожительницу 1980 года рождения в ходе конфликта.

Пострадавшую доставили в одно из медицинских учреждений, а ее возлюбленного задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются подробные причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские двоих мужчин по подозрению в убийстве своего знакомого. По предварительным данным, во время застолья один из подозреваемых ударил знакомого ножом в грудь, передает РИАМО.