Девушка получила тяжелые травмы после ДТП на Большевиков

Санкт-Петербург, 13 октября. Девушка пострадала в ДТП в Невском районе Петербурга: она была на пассажирском сидении во время столкновения двух автомобилей на перекрестке, сообщили ФАН в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел во вторник около 16.18 на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Тельмана.

Водитель «Жигулей» (ВАЗ 2107), 1999 года рождения, поворачивал налево и решил не уступать дорогу двигающемуся на него Mitsubishi Pajero, которым управлял водитель, 1951 года рождения.

В результате травмы получила пассажирка «Жигулей» — вся сила удара пришлась именно на ее сторону. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

В настоящее время движение по перекрестку не затруднено, пробок нет.