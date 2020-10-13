Подозреваемого в расчленении петербуржца отправили под арест

Санкт-Петербург, 13 октября. Подозреваемого в жестоком убийстве мужчины Евгения Александрова взяли под стражу, он будет находиться под арестом до 9 декабря, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

По данным следствия, 5 сентября Александров убил 37-летнего Максима П. на территории цеха на проспекте Обуховской обороны. Подозреваемый перерезал мужчине горло, а потом распилил его тело и упаковал их в разные мешки. Чтобы скрыть следы преступления, Александров выкинул мешки в Неву.

Следственные органы сочли, что обвиненный в совершении особо тяжкого преступления может попытаться скрыться от суда или уничтожить вещественные доказательства. Суд Невского района учел мнение обвинителей и отправил Александрова под арест. Подозреваемый признал вину в совершении убийства.

Ранее гражданская жена убитого Наталья рассказала, когда в последний раз общалась с Максимом. По ее словам, в день своего исчезновения мужчина решил «подхалтурить» вместе с Александровым. По телефону он объяснил Наталье, что сейчас отдыхает с Александровым, после этого разговора никаких вестей от Максима не было.

Напомним, что останки мужчины выловили из реки Екатерингофки. Эксперты подтвердили, что расчлененный труп принадлежит пропавшему жителю Петербурга.