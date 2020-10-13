Вирусолог заявил, что каждый шестой случай ОРВИ вызван COVID-19

Санкт-Петербург, 13 октября. Вирусолог Александр Семенов заявил, что каждый шестой случай сезонного ОРВИ вызван коронавирусом. Об этом врач сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Завкафедрой НИИ эпидемиологии имени Пастера пояснил, что человеческий организм постепенно привыкает к новому вирусу. Вероятно, COVID-19 постигнет судьба остальных низкопатогенных коронавирусов.

По его словам, во время осенне-зимнего периода россияне болеют ОРВИ. Эти заболевания вызваны иными коронавирусами, которые уже давно присутствуют в популяции человека. Другие коронавирусы вызывают обычную простуду, пояснил специалист.

Семенов ответил на вопрос телеведущей о необходимости сдавать тест на антитела к коронавирусу. Он считает, что у переболевших COVID-19 в бессимптомной форме гораздо меньше антител.

«Чудес не так много. Если у вы подозреваете, что болели заболеванием, сходным по клинике с коронавирусом, сходите и проверьте, есть ли у вас антитела», — посоветовал эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что тест ПЦР дал положительный результат у телеведущей Ксении Собчак. Звезда сдавала тест на коронавирус 11 октября в Москве.