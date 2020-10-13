Петербуржцы попросили Беглова отпустить школьников на каникулы

Санкт-Петербург, 13 октября. Жители Петербурга попросили губернатора города Александра Беглова отпустить школьников на досрочные каникулы на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Комментарий появился под постом Беглова на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Беглов подвел итоги рабочей недели. Он отметил, что лично вручил награды «За гуманизацию школы» ста лучшим педагогам.

«Обязательно установим памятник блокадному учителю», — пообещал глава города.

Жительница Петербурга Мария Красилова написала под публикацией Беглова, попросив его защитить здоровье школьников.

«Отпустите, пожалуйста, детей на школьные каникулы. Ковид бьет рекорды», — написала Красилова.

Другие пользователи с ней не согласились, заявив, что школьники не справляются с домашними заданиями на удаленке.

«В Питере, слава богу, пока спокойная ситуация, нужно самим быть дисциплинированным, а то маски даже пожилые на подбородке носят в общественных местах», — пожаловалась Лариса Матвиенко.

Красилова не согласилась с доводами других пользователей. Она заявила, что ее трое детей «отлично занимались» и со всем справляются. Она предложила «отпустить детей пораньше» на осенние каникулы, как это сделали в Москве.

В Петербурге наметился небольшой рост заболеваемости коронавирусом, но эпидемический процесс под контролем. Власти пока не планируют вводить жесткие ограничения. Медучреждения города справляются с наплывом пациентов с коронавирусом.