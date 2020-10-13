Названа тройка самых медийных политиков Петербурга в сентябре

Санкт-Петербург, 13 сентября. Опубликована тройка самых медийных политиков Петербурга в сентябре, передает «Петербургский дневник» со ссылкой на компанию «Медиалогия».

На первой строчке рейтинга расположился глава Санкт-Петербурга Александр Беглов с 16,8 тысячи упоминаний в СМИ. Вторую строчку занял председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров (1762 упоминания). Тройку лидеров замкнул депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок (1018 упоминаний).

Также в десятку лидеров вошли депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов, его коллега Сергей Боярский, председатель Комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергей Корнеев и другие.

«Первенство Александра Беглова вполне логично. Губернатор во всех смыслах является главой города - и с точки зрения управления, и с точки зрения его публичного представления. Большой отрыв губернатора от второго места, которое занимает Вячеслав Макаров, тоже объясним. Это сентябрь, и Законодательное собрание большую его часть провело в отпуске», — прокомментировал рейтинг представитель Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников.

Ранее Беглов заявил, что в рамках пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге необходимо ввести обязательные правила безопасной деятельности.