Коронавирус за сутки выявили у 557 жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 13 октября. Еще 557 случаев коронавируса выявили в Петербурге за последние сутки, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19 в Telegram.

С начала эпидемии коронавируса в Петербурге зафиксировали более 48 тысяч случаев заболевания. После прохождения лечения в медучреждениях города выздоровели свыше 31 тысячи человек.

По поручению губернатора Александра Беглова в Петербурге расширяют возможности больниц для приема пациентов с коронавирусом. Власти выделили средства на покупку двух зданий для новых корпусов больницы Святителя Луки, которая принимает больных COVID-19.

На минувшей неделе наметился рост заболеваемости коронавирусом. 9 октября выявили 469 новых пациентов, однако эпидемический процесс в городе находится под контролем.

Власти не планируют вводить жесткие ограничения с закрытием ТЦ, пока больницы справляются с наплывом пациентов.