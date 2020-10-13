Подозреваемый в расчленении жителя Петербурга раскрыл подробности убийства

Санкт-Петербург, 13 октября. Подозреваемый в убийстве и расчленении жителя Петербурга, останки которого выловили из реки Екатерингофки в конце сентября, раскрыл подробности преступления. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Подозреваемый, которого ранее задержали правоохранители, уже дал признательные показания. 34-летний мужчина работал вместе с убитым на заводе в Невском районе.

По словам подозреваемого, его коллега взял у него деньги в долг и не смог отдать, на этой почве у них случился конфликт. Убийство произошло прямо в цеху в выходной день, когда остальных рабочих не было на месте. Чтобы расчленить тело, подозреваемый использовал ножовку, нож и другие подручные инструменты.

Напомним, черный пакет с останками убитого рыбаки выловили 21 сентября из Екатерингофки возле стадиона «Красный Треугольник». Эксперты выяснили, что в пакете находились части тела 37-летнего мужчины, пропавшего в начале осени.

Через неделю после того, как рыбаки выловили пакет с останками, на набережной возле яхт-клуба напротив Лахта-центра была найдена грудная часть тела. Эксперты считают, что она тоже может принадлежать убитому мужчине.