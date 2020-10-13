Выловленная из реки в Петербурге часть тела принадлежит пропавшему мужчине

Санкт-Петербург, 13 октября. Эксперты установили принадлежность расчлененной части тела выловленной в сентябре рыбаками на территории Адмиралтейского района Петербурга в реке Екатерингофка. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Эксперты провели генетические исследования, результаты которого совпали с генотипом пропавшего при таинственных обстоятельствах 37-летнего мужчины. Михаил П. ушел из дома в начале сентября этого года, взял с собой документы, удостоверяющие личность и более его никто не видел. В Петербург мужчина перебрался со среднего Урала, проживал в северной столице последние 2 года. Согласно информации источника, подозреваемый в убийстве уже задержан.

21 сентября из реки Екатерингофка возле стадиона «Красный Треугольник» рыбаки выловили черный полиэтиленовый пакет с расчлененными останками мужчины (нижняя часть туловища). В качестве груза-утяжелителя внутри пакета находилась автомобильная деталь. Спустя неделю на набережной возле яхт-клуба напротив Лахта-центра была найдена грудная часть тела, по мнению специалистов останки в обоих случаях могут принадлежать одному и тому же мужчине.