Молодые мамы Петербурга получат 54 тысячи рублей на ребенка

Санкт-Петербург, 12 октября. В Петербурге молодые мамы получат в МФЦ выплату на ребенка в размере 54 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Женщины, ставшие мамами в этом году, в возрасте от 19 до 24 лет могут получить единовременную денежную компенсацию на ребенка. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

«Речь идет о женщинах, которые стали мамами в нынешнем году — с 1 января. Им положена единовременная выплата в размере 54 189 рублей. За деньгами необходимо обратиться в МФЦ», — отметили в администрации.

До 1 января 2020 года данная поддержка не касалась женщин в возрасте 19 лет. С нынешнего года они получили право на данную выплату.

Ранее сообщалось, что Правительство России направит регионам около 10 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.