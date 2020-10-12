Санкт-Петербург, 12 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем кадрового работника, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава города пожелал всем сотрудникам кадровой сферы крепкого здоровья, энергии и дальнейших успехов в плодотворном труде.

«В любом деле успех зависит от профессионализма тех, кто принимает в нем участие. В нынешнем году петербургские кадровики оперативно и точно принимают вызовы, которые уготовил коронавирус. Им удается обеспечить работу предприятий и организаций без перебоев в то время, когда большая часть сотрудников работает дистанционно», — обратился градоначальник к жителям Петербурга.

Также Александр Беглов подчеркнул, что именно кадровики сохраняют и передают корпоративные ценности, заботятся о профессиональном и карьерном росте сотрудников.

«Сегодня вы продолжаете делать все возможное для решения нашей общей задачи — повышения качества жизни петербуржцев», — добавил губернатор.

Накануне, 11 октября Александр Беглов поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником. По его словам, индустрия продовольствия является одной из важнейших для городской экономики.