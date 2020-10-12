Обвиняемого в хищении онкопрепаратов в Петербурге отправили под арест

Санкт-Петербург, 12 октября. Судья Куйбышевского районного суда Петербурга Юлия Трофимова отправила под арест фигуранта уголовного дела о хищении препаратов для онкобольных Сергея Войтовича на один месяц и 27 дней, передает корреспондент ФАН из зала суда.

Трофимова решила, что 51-летний подсудимый на время следствия должен находиться под стражей. Войтович признался, что сбывал лекарства против рака. При этом он утверждает, что покупал их в Интернете.

Следственные органы установили, что в хищении участвовала преступная группировка. В нее входили сотрудники медицинских учреждений города. Под подозрением находятся 16 человек.

12 октября в других районных судах Петербурга состоялись слушания о заключении других фигурантов данного уголовного дела под стражу. Некоторых отправили под домашний арест.

10 октября сотрудники ФСБ и полицейские провели обыски по делу о хищении препаратов для лечения онкологии, которые были выделены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». За пять лет преступники похитили лекарства на 100 млн рублей.

В ночь на 11 октября правоохранители обнаружили склад по сбыту препаратов. Был задержан предполагаемый организатор преступления Сергей Войтович.