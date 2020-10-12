Создатель парка «Рускеала» умер от коронавируса

Санкт-Петербург, 12 октября. В Петербурге от коронавируса умер создатель парка «Рускеала» Александр Артемьев. Об этом сообщил губернатор Карелии Артур Парфенчиков в Вконтакте.

Артемьев скончался на 46-м году жизни. Глава региона отметил, что это большая потеря для всей страны. Благодаря работе Александра Артемьева и его смелым разработкам появились уникальный фестиваль Ruskeala Simfony и знаменитый Рускеальский экспресс.

«Самое главное – у нас есть легенда, прикоснуться к которой приезжают люди со всего мира!» — отметил Артур Парфенчиков.

Губернатор также выразил соболезнования родным и близким Александра Артемьева.