Труп работника яхтенного клуба найден в акватории Финского залива

Санкт-Петербург, 12 октября. Труп работника яхтенного клуба обнаружили в Финском заливе, об этом УМВД России по Выборгскому району сообщили корреспонденту ФАН.

9 октября на номер ЕДДС поступило сообщение о том, что в бухте акватории Финского залива обнаружен труп мужчины. Как выяснилось позже, им оказался уроженец Мурманской области села Варзуга. Мужчина проживал в Выборгском районе в поселке Песочное и работал в яхтенном клубе в Бугровской школе.

«При осмотре тела погибшего внешних признаков насилия выявлено не было. Труп мужчины направлен в морг Санкт-Петербурга», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что очевидцы нашли мешок возле яхт-клуба «Лахта», который источал трупный запах.