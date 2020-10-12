Беглов поручил выкупить новые здания для больницы Святителя Луки

Санкт-Петербург, 12 октября. Власти Петербурга выкупят два нежилых здания на Чугунной улице под новые корпуса больницы Святителя Луки, об этом сообщается на сайте администрации города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на покупку зданий у акционерного общества «Ломо». Сумма сделки составляет более 104 млн рублей.

В новых зданиях разместят круглосуточное отделение, где установят 165 коек для пациентов с коронавирусом. На данный момент в Петербурге хватает койко-мест для размещения больных COVID-19.

Петербургские власти не будут вводить ограничения по коронавирусу и закрывать кинотеатры и ТЦ, пока больницы справляются с наплывом пациентов.

Ранее сообщалось, что в городские аптеки поступили препараты для лечения коронавируса. Все три лекарства одобрены Минздравом РФ.