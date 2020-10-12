Лифт с пассажирами едва не рухнул в петербургской многоэтажке

Санкт-Петербург, 12 октября. В многоквартирном семиэтажном доме на Ивановской улице в Петербурге лифт с пассажирами едва не сорвался. Кабина застряла между этажами. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным телеканала, в момент происшествия в кабине находились три человека. В результате никто из людей не пострадал. Оперативно прибывшие на место экстренные службы эвакуировали жителей из лифта. Уточняется, что кабина остановилась между первым и вторым этажами.

«Согласно уточненной информации, лифт застрял между первым и вторым этажами без обрыва троса. В настоящий момент людей уже вывели. Из них никто не пострадал», — приводят журналисты слова экстренных служб.

Ранее во Владивостоке двое рабочих упали в шахту лифта с высоты 16-го этажа во время проведения строительных работ. Инцидент произошел на строительной площадке на улице Нейбута. Двое рабочих чистили бетоноподатчик на высоте 16-го этажа. По предварительной версии, мужчины нарушили правила безопасности, в результате чего оба упали в шахту лифта.