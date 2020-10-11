Водитель грузовика пострадал после столкновения с мостом в Ленобласти

Санкт-Петербург, 11 октября. В результате обрушения надземного перехода на трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области пострадал водитель грузовика. Мужчина врезался в пешеходный мост из-за поднятого кузова самосвала, сообщает РИА Новости.

«В результате инцидента пострадал водитель грузового автомобиля, он госпитализирован», — поясняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Авария произошла днем в воскресенье на 614-м километре федеральной автодороги. После ДТП движение на трассе было перекрыто. На место экстренно прибыли бригады дорожных рабочих и три крана. На данный момент принимаются все меры для восстановления движения по федеральной автодороге. Организован объезд перекрытого участка.

По факту случившегося назначена проверка, правоохранители устанавливают подробные обстоятельства и причины произошедшего.