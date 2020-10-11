ФАН публикует новые фото с места обрушения надземного перехода в Ленобласти

Санкт-Петербург, 11 октября. Большегруз с поднятым кузовом врезался в надземный переход в поселке Любань в Ленинградской области. В момент аварии, к счастью, в переходе не было пешеходов. Конструкция рухнула на автотрассу, полностью заблокировав движение. В распоряжении ФАН оказались фото с места происшествия.

Инцидент произошел 11 сентября в 17.20 на 614-м километре трассы М-10 «Россия». Водитель за рулем самосвала снес пешеходный мост. В результате ЧП движение на участке дороги было полностью перекрыто.

В настоящее время медики осматривают водителя грузовика. По факту случившегося назначена проверка, правоохранители устанавливают подробные обстоятельства и причины произошедшего.