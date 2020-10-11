Обрушение надземного перехода в Ленобласти сняли на видео

Санкт-Петербург, 11 октября. Грузовик с поднятым кузовом снес надземный переход в поселке Любань в Ленинградской области. В момент аварии, к счастью, в переходе не было пешеходов. Конструкция рухнула на проезжую часть, полностью заблокировав движение по автотрассе. Момент обрушения сняли на видео, которое опубликовал в Сети Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 11 сентября в 17.20 на 614-м километре трассы М-10 «Россия».

«Водитель, управляя самосвалом с поднятым кузовом, снес пешеходный мост. На данный момент движение на данном участке автодороги перекрыто», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

В настоящее время медики осматривают водителя грузовика. По факту случившегося назначена проверка, правоохранители устанавливают подробные обстоятельства и причины случившегося.