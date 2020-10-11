Грузовик снес надземный переход в Ленобласти

Санкт-Петербург, 11 октября. Надземный переход рухнул на проезжую часть в поселке Любань в Ленинградской области. По предварительным данным, конструкция обрушилась после того, как в нее врезался грузовик. В результате инцидента движение по автотрассе оказалось парализовано. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по области.

По имеющейся информации, инцидент произошел 11 сентября в 17.20 на 614-м километре трассы М-10 «Россия».

«Водитель, управляя самосвалом с поднятым кузовом, снес пешеходный мост. Движение на данном участке автодороги перекрыто», — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по региону.

В настоящее время медики осматривают водителя грузовика. По факту случившегося назначена проверка, правоохранители устанавливают подробные обстоятельства и причины случившегося.