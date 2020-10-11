Сосед рассказал о криках из квартиры, где 9-классник пытался убить мать

Санкт-Петербург, 11 октября. Сосед семьи, в которой ученик девятого класса попытался снять скальп с матери, рассказал о том, что слышал истошные крики, которые доносились из-за двери их квартиры, пишут «Невские новости».

Жуткая история произошла в одном из домов на Искровском проспекте в ночь на 10 октября. По словам живущего рядом мужчины, в первом часу ночи он слышал истошные и истеричные крики. Кричали ребенок и женщина. Были слышны также шум и звуки беготни. Позже собеседник NN выяснил, что дежурный ТСЖ не вмешивался в происходящее.

Еще один сосед в беседе с изданием признался, что о трагедии узнал от дочери, которая живет в другом районе Петербурга. Сам он ничего не слышал. По словам мужчины, он не был лично знаком с этой семьей, но ему казалось обычной. Сына пострадавшей он назвал тихим и скрытным.

В случившемся разбирается ГСУ СК РФ. По факту нападения сына на мать возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Сегодня юноше было предъявлено официальное обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В тяжелом состоянии его мать была госпитализирована в одну из больниц города, в настоящее время ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.