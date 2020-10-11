Упавший с моста в Петербурге мотоциклист мог быть в неадекватном состоянии

Санкт-Петербург, 11 октября. Мотоциклист упал с разведенного Сампсониевского моста и разбился в Петербурге. Водитель нарушил правила дорожного движения, но вел себя так, как будто не собирался выполнять опасный прыжок, поэтому его смерть может быть несчастным случаем. Об этом «Невским новостям» сообщил каскадер и постановщик трюков «Гильдии каскадеров России» Сергей Серегин.
Инцидент произошел сегодня ночью в Северной столице. Мотоциклист миновал заграждения, проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на разведенный Сампсониевский мост, после чего упал в воду и погиб. Серегин уверен, что причина случившегося в банальном нарушении ПДД.
«Человек не пытался никуда прыгать вообще. Он же тормозил, там видно, что он увидел в последний момент, пытался даже ногами затормозить. Я считаю, что это просто несчастный случай», — заявил каскадер.
Эксперт также предположил, что мотоциклист мог нарушить правила не специально. Водитель мог находиться в неадекватном состоянии и слишком поздно одуматься, начав тормозить уже перед самым краем моста.
«Может быть, состояние какое-то неадекватное, я думаю, что экспертиза с этим делом разберется. Либо просто он задумался и почему-то проехал на красный свет. Но прыгать он никуда не собирался. С такого разведенного, почти вертикального моста прыгать невозможно», — подытожил эксперт.