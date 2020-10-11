Беглов поблагодарил работников сельского хозяйства за профессионализм

Санкт-Петербург, 11 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником. По его словам, индустрия продовольствия является одной из важнейших для городской экономики. Об этом сообщают «Невские новости».

11 октября в России традиционно отмечают День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Сегодня в Северной столице работают более 70 крупных и средних компаний и свыше 100 малых агропромышленных предприятий.

«С их помощью Петербург обеспечивает большую часть своих потребностей в основных продуктах питания», — заявил губернатор.

По словам губернатора, в минувшем году городские предприятия экспортировали продукции на 1,5 миллиарда долларов. При этом предприятия пищевой отрасли не только отвечают за продовольственную безопасность города, но и помогают в сложных ситуациях. В разгар пандемии они обеспечили волонтеров продуктами и средствами индивидуальной защиты.