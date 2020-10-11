Коронавирус за сутки выявили у 528 жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 11 октября. Коронавирус за прошедшие сутки выявили у 528 жителей Петербурга. С начала пандемии в городе выявлено 47 063 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с опасной инфекцией.

Отмечается, что число новых пациентов с коронавирусом выросло в Ленинградской области — 117 за сутки. В Северной столице выздоровели за сутки 264 человека, в Ленобласти поправился один пациент.

Всего за минувшие 24 часа в России выявлено 13 634 случая коронавируса в 85 регионах страны. При этом 26,3% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами опасного заболевания за сутки стали 149 человек, успешно побороли коронавирус и были выписаны из медучреждений 4240 пациентов.

Ранее сообщалось, что еще у 190 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция» в Кемеровской области. Четверо пациентов скончались, 58 выписаны, передает «Газета Кемерова».