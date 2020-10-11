Школьник с мачете снял скальп со своей матери в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 октября. Петербургский школьник набросился на бригаду медиков после того, как нанес своей матери скальпированные раны головы и шеи. Жуткий инцидент произошел в ночь на воскресенье в Невском районе. Об этом сообщают «Невские новости».

В полицию поступил сигнал от медиков, прибывших по вызову в квартиру в одном из жилых домов Сверенной столицы. Правоохранители задержали 15-летнего подростка, его мать была госпитализирована. Врачи боролись за ее жизнь, однако спасти ее не удалось.

Позже удалось выяснить, что юноша в ходе конфликта напал на свою маму с мачете. Его доставили в изолятор временного содержания, из квартиры изъяли окровавленную одежду подозреваемого, орудие убийства и другие улики.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что столичные следователи расследуют убийство мужчины, останки которого были обнаружены спустя семь лет после смерти. Во время строительства дома рабочие нашли на глубине полутора метров завернутый в ткань труп со связанными руками и ногам, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».