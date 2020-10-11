Появилось видео смертельного падения мотоциклиста с Сампсониевского моста

Санкт-Петербург, 11 октября. Водитель за рулем мотоцикла упал с моста в реку в Петербурге. 29-летний мужчина погиб на месте. Видео смертельного инцидента опубликовали «Невские новости».

Трагический инцидент произошел на Сампсониевском мосту. Мотоциклист миновал ограждения и проигнорировал запрещающий сигнал светофора, после чего упал в воду перед разведенным мостом. Водитель скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что утром 11 октября во Владивостоке с горы скатился рейсовый автобус. По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность ручника, передает deita.ru.