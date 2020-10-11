Пытавшийся перепрыгнуть разведенный мост мотоциклист погиб в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 октября. Мотоциклист упал в воду пытаясь перепрыгнуть разведенный Сампсониевский мост, молодой человек погиб. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительной информации, ДТП произошло около 02.15 в воскресенье, 11 октября, в Петроградском районе Петербурга. Молодой человек 1991 года рождения на мотоцикле Кавасаки проскочил на запрещающий сигнал светофора и, минуя ограждения, упал в воду перед разводной частью Сампсониевского моста. Мотоциклист скончался на месте происшествия.

Накануне на перекрестке Колпинского шоссе и улицы промышленной в Пушкине произошло серьезное ДТП, в котором погиб человек.