Школьники в Петербурге встали на защиту учителя после инцидента с мальчиком

Санкт-Петербург, 10 октября. Ученики петербургской гимназии №67 в Петроградском районе встали на защиту учителей и директора после того, как из окна образовательного учреждения выпал мальчик. Об этом сообщают «Невские новости».

Один из учащихся гимназии опубликовал на своей странице «ВКонтакте» открытое письмо, в котором обвинил одно из петербургских изданий в несправедливости по отношению к учителю химии Ольге Богдановой и директору образовательного учреждения Екатерине Григорьевой. По словам школьников, педагоги хорошо справляются со своими обязанностями и к ним можно обратиться по любым вопросам.

«Мы давно знаем наших учителей и нам не нравится, когда о них отзываются несправедливо», — считают учащиеся.

Напомним, инцидент в гимназии №67 произошел в четверг. Ученик восьмого класса выпал из окна 4-го этажа во время перемены. Мальчик получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.