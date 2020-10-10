Мужчину избили до смерти во время массовой драки в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 октября. Группа людей избила до смерти мужчину в Петербурге. Правоохранители доставили в участок шесть человек для выяснения обстоятельств и причин случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, передают «Невские новости».

По имеющимся данным, инцидент произошел рано утром в Пушкинском районе Северной столицы. В полицию поступил сигнал о массовой драке возле одного из жилых домов в Шушарах.

«Сотрудники полиции по указанному адресу обнаружили группу людей, избивающих одного мужчину. Потерпевший скончался до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Задержаны шесть человек, по неподтвержденной информации, трое из них являются несовершеннолетними.