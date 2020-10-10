Беглов посетил уникальный экологический лицей в Кировском районе

Санкт-Петербург, 10 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил уникальное образовательное учреждение лицей № 389 «Центр экологического образования». Об этом сообщают «Невские новости».

Визит состоялся в субботу, 10 октября. На сегодняшний день в лицее № 389 не только успешно сочетаются цели интеграции основного и дополнительного образования, но и решаются задачи экологического воспитания подрастающего поколения.

Отметим, в прошлом году более 200 учащихся лицея стали победителями и призерами многих конкурсов, а более 20 преподавателей были отмечены в профессиональных конкурсах. Кроме того, лицей внесли в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».

Александр Беглов подарил лицею ноутбук, оснащенный всеми необходимыми для работы программами.

Примечательно, что в последние годы всероссийское экологическое движение школьников охватывает учащихся 5-10 классов. С 2017 года сформирован экологический отряд РДШ, который активно реализует свои мероприятия через социальные сети. Школьников приобщают к сбору макулатуры, батареек, акции «Добрая крышечка». В рамках программы обмена опытом ученики побывали на экологических сменах в лагерях «Орленок» и «Зеленый огонек».